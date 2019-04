Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Zeugenaufruf - Unfall A 28, Richtungsfahrbahn Leer, Höhe Anschlussstelle Oldenburg-Kreyenbrück am 11.04.2019 gegen 10:32 Uhr++

Oldenburg (ots)

++Am 11.04.2019 ereignete sich gegen 10:32 Uhr ein Verkehrsunfall auf der A 28, Richtungsfahrbahn Leer, in Höhe der Anschlussstelle Oldenburg-Kreyenbrück. Nach bisherigen Erkenntnissen hat ein bislang unbekannter Fahrer in einem Kleinwagen, möglicherweise ein brauner BMW 1er, einen roten Lkw mit Anhänger aus den Niederlanden überholt, ist knapp vor dem Lkw zurück auf den Hauptfahrstreifen gewechselt und hat dann stark gebremst, um noch an der o.g. Anschlussstelle die Autobahn verlassen zu können. Um ein Auffahren zu vermeiden, bremste der 62-jährige Lkw-Fahrer und zog dabei nach links in Richtung Überholfahrstreifen. Dabei kollidierte er mit dem grauen BMW eines dort fahrenden 23-Jährigen aus Oldenburg. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen, verletzt wurde niemand. Der Fahrer in dem erstgenannten Kleinwagen hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um die Folgen des Unfalls zu kümmern. Ermittlungen wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort wurden eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Oldenburg unter Tel. 04402/933-115 zu melden. ++

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

PK BAB Oldenburg

Telefon: +49(0)4402-933 115

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell