Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Verkehrsunfall mit drei beteilgten Fahrzeugen sowie 3 schwerverletzten (Keine Lebensgefahr) Personen

Oldenburg (ots)

Verkehrsunfallort: Autobahn A 29, Richtungsfahrbahn Osnabrück, in Höhe der Anschlußstelle Rastede Verkehrsunfallzeit: 25.03.2019, um 09.27 Uhr Unfallhergang: Zur Unfallzeit befährt ein 63-jähriger als Führer eines Sattelzuges die Auffahrt der Anschlußstelle Rastede und wechselt auf den Hauptfahrsztreifen der A 29 in Richtung Osnabrück. Hinter ihm befindet sich der Unfallverursacher (Fahrzeugführer aus Wiefelstede, 22 Jahre alt) mit seinem Pkw der Marke Dacia. Nach kurzer Fahrtstrecke wechselt er mit seinem Pkw mit ca 80 km/h auf den Überholfahrstreifen, um den Sattelzug zu überholen. Er übersieht dabei den Pkw des 18-jährigen Fahrzeugführers aus Varel, welcher mit seinem Pkw der Marke BMW bereits auf dem Überholfahrstreifen mit einer Geschwindigkeit von etwa 170 Km/h fährt. Trotz Vollbremsung kann er einen Auffahrunfall nicht vermeiden, wodurch der Pkw Dacia gegen das Heck des Sattelzuges geschleudert wird. Das Fahrzeug schleudert weiter und prallt dann über die gesamte Fahrbahnbreite in die Mittelschutzplanken und bleibt entgegengesetzt zur Fahrtrichting auf dem Überholfahrstreifen stehen. Der BMW kommt ebenfalls auf dem Überholfahrstreifen zum Stehen. Der Sattelzug kann auf dem Seitenstreifen anhalten. Der Fahrzeugführer des Dacia, dessen 18-jährige Beifahrerin aus Bad Kreuznach sowie der Fahrer des BMW werden schwer verletzt (keine Lebensgefahr) in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Fahrer des Sattelzuges bleibt unverletzt. 2 Fahrzeuge erleiden jeweils Totalschäden, der Sattelauflieger wird leicht beschädigt. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf ca. 26 000 EURO Aufgrund von erforderlichen Aufräumarbeiten und Fahrbahnsäuberungen wird die BAB bis ca 12.35 Uhr gesperrt und der Verkehr an der Anschlußstelle Rastede abgeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

PK BAB Oldenburg

Telefon: +49(0)4402-933 115

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell