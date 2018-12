POL-DEL: LK Wesermarsch: Einbruch in ein Matratzenfachgeschäft in Brake +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Im Zeitraum von Montag, 03. Dezember 2018, 18.30 Uhr, bis Dienstag, 04. Dezember 2018, 09.00 Uhr, gelangten unbekannte Täter in die Räumlichkeiten eines Matratzenfachgeschäftes in der Breiten Straße bzw. in unmittelbarer Nähe zur B 212.

Die Täter entfernten gewaltsam die vor einem Fenster befestigten Metallstreben und hebelten dieses anschließend auf. Anschließend betraten sie den Verkaufsraum. Augenscheinlich wurde kein Diebesgut erlangt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04401/935-0 mit der Polizei in Brake in Verbindung zu setzen (1451035).

