POL-DEL: LK Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht in Butjadingen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots) - Erheblicher Sachschaden an einer Mercedes A-Klasse ist am Dienstag, 04. Dezember 2018, zwischen 16:00 und 16:10 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Butjadingen entstanden.

Der 70-jährige Fahrer aus Butjadingen war mit seiner A-Klasse auf der Burhaver Straße in Richtung Waddens unterwegs. In einer Linkskurve zwischen Schneewarden und Waddens kam ihm ein Lkw entgegen, der in den Gegenverkehr geriet. Um einen Zusammenstoß mit dem Lkw zu vermeiden, musste der 70-Jährige nach rechts ausweichen, geriet auf den Grünstreifen und kollidierte dort mit einem Leitpfahl.

Die entstandenen Schäden an der A-Klasse wurden auf ungefähr 3.500 Euro geschätzt.

Der Fahrer des - vermutlich blauen - Lkws setzte seine Fahrt fort und entfernte sich vom Unfallort. Da hinter der beschädigten A-Klasse noch weitere Verkehrsteilnehmer in Richtung Waddens unterwegs waren, hofft die Polizei, Hinweise auf den flüchtigen Lkw zu bekommen.

Hinweise nimmt die Polizei Butjadingen unter der Telefonnummer 04733/332 entgegen (1453174).

Fragen bitte an Albert Seegers

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell