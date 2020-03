Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Imbisswagen brennt in Diepholz - Fahrer unter Alkohol in Stuhr und Schwarme - Diebstahl aus Pkw in Sulingen ---

Diepholz (ots)

Lemförde - Ladendieb gestellt

Ein 34-jähriger Mann aus Stemshorn konnte gestern Vormittag von der Polizei gestellt werden. Zuvor hatte er in einem Verbrauchermarkt zwei Packungen Milchbrötchen und einen Regenschirm entwendet. Mit dem Schirm schlug er der Angestellten bei der Flucht gegen das Bein. Seine Flucht war von nur kurzer Dauer, da die Polizei ihn in der Nähe des Marktes aufgreifen konnte. Der 34-Jährige wurde festgenommen und zu weiteren Ermittlungen zur Dienststelle verbracht.

Diepholz - Imbisswagen brennt aus

In der letzten Nacht gegen 03.15 Uhr wurde der Feuerwehr der Brand eines Imbisswagens am E-Center in Diepholz gemeldet. Als die Feuerwehr eintraf, stand der auf dem Parkplatz stehende Wagen bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Über den Schaden und die Brandursache liegen noch keine Erkenntnisse vor.

Sulingen - Diebstahl aus Pkw

Aus einem unverschlossen abgestellten Pkw in der Langen Straße in Sulingen haben unbekannte Täter ein Portemonnaie entwendet. Der Pkw war über Nacht vor dem Haus abgestellt. In dem Portemonnaie befanden sich diverse Papiere von der Familie.

Schwarme - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am 21.03.2020, gegen 14:40 Uhr, ergab eine Atemalkoholmessung im Rahmen einer Verkehrskontrolle bei einem 53-jährigen Fahrzeugführer aus Schwarme einen Wert von 1,70 Promille. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Es erfolgte zudem eine Blutentnahme und der Führerschein wurde sichergestellt.

Syke - Verkehrsunfall

Eine 59-jährige Fahrzeugführerin aus Weyhe kam aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem Pkw am Samstag gegen 13:20 Uhr auf der Ernst-Boden-Straße in Syke in Richtung B6 fahrend von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Laternenmast. Die Fahrzeugführerin wurde hierbei leicht verletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Stuhr - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Samstagabend ergab eine Überprüfung der Atemluft bei einem 55-jährigen Pkw-Fahrer eine Konzentration von über 2 Promille. Der Fahrer war aufgefallen, als er auf den Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Pablo-Picasso-Straße fuhr. Nach der Überprüfung wurde von dem 55-jährigen Bremer eine Blutprobe entnommen und auch der Führerschein sichergestellt.

Stuhr - Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Moordeicher Landstraße / Proppstraße wurden gestern gegen 16.50 Uhr zwei Personen leicht verletzt. Ein 40-jähriger Pkw-Fahrer aus Stuhr wollte von der Moordeicher Landstraße nach links in die Proppstraße abbiegen. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Pkw eines 68-jährigen Bremers. Es kam zum Unfall bei dem der 68-Jährige und seine 77-jährige Mitfahrerin leicht verletzt wurden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von mindestens 6500 Euro.

