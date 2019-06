POL-DH: --- Polizei sucht Zeugen nach Unfall in Wagenfeld - Betrunkener Radfahrer verursacht Unfall auf Parkplatz in Syke

Polizeiinspektion Diepholz

Polizei sucht Zeugen nach Unfall in Wagenfeld - Betrunkener Radfahrer verursacht Unfall auf Parkplatz in Syke

Diepholz

Syke - Verkehrsunfall mit leichtem Personen- und Sachschaden

Am 04.06.2019, um 08.10 Uhr, kam es in der Hauptstr. in Syke zu einem Verkehrsunfall, als ein 18-jähriger Bassumer mit seinem PKW von einem Parkplatz nach links in die Straße einbog und dabei einen von links kommenden, 53-jährigen Fahrradfahrer aus Twistringen übersah. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der Fahrradfahrer leicht verletzte. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 350 Euro.

Syke - Verkehrsunfall mit leichtem Personen- und Sachschaden, Trunkenheit im Verkehr

Am 04.06.2019, um 15.30 Uhr, befuhr ein 67-jähriger Syker den Parkplatz des Sonderpostenmarktes "Jawoll" in Syke, in der Waldstr, mit seinem Fahrrad. Aufgrund seiner Alkoholbeeinflussung kam er dabei zweimal zu Fall und stürzte dabei gegen einen dort geparkten PKW eines Kfz-Betriebes aus Stuhr. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Es entstand ein Schaden von etwa 200 Euro. Die Entnahme einer Blutprobe wurde durchgeführt, ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Bassum - Verkehrsunfall mit Sachschaden, unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

In Bassum, Am Petermoor, kam es am 04.06.2019, um 12.30 Uhr, zu einem Verkehrsunfall, als ein 40-jähriger Bassumer irrtümlich, trotz Einfahrtverbotes, auf den Busparkplatz an der Oberschule fuhr. Er bemerkte seinen Irrtum, wendete und stieß dabei gegen einen dort geparkten PKW. Anschließend setzte er seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden, Höhe ca. 300 Euro, zu kümmern. Der Verursacher konnte aufgrund von Zeugenaussagen ermittelt werden.

Wehrbleck - Verkehrsunfallflucht auf B 214

Am Dienstagvormittag überholt gegen 10:40 Uhr überholt der Fahrer eines silbernen Opels auf der B 214 in Höhe Wehrbleck trotz eines entgegenkommenden Mercedes ein weiteres Fahrzeug. Beim Einscheren kommt es zwischen dem Opel und dem entgegenkommenden Mercedes zu einer Kollision im Bereich der Außenspiegel. An beiden PKW entsteht Sachschaden. Der Opel entfernt sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligten nachzukommen. Bei Hinweisen oder Beobachtungen zum Unfallhergang und/oder zum Verursacherfahrzeug wenden Sie sich bitte an die Polizei in Sulingen unter 04271 / 949-0.

Diepholz - Verkehrsunfall

Am 04.06.2019 gegen 14:15 Uhr befuhr eine 55-jährige Frau aus Diepholz mit ihrem Opel Astra die Fladderstraße aus Richtung Sulingen kommend. Aus gesundheitlichen Gründen kam die Frau von der Fahrbahn ab und prallte mit ihrem Auto gegen einen Baum. Die Frau wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen in das Diepholzer Krankenhaus gebracht.

Drebber - Kollision bei Abbiegen

Am 04.06.2019 um 15:42 Uhr befuhr eine 19 -Jährige aus Eydelstedt die Straße im Flecken in Drebber und beabsichtige mit ihrem Opel Corsa nach links auf die Bundesstraße 51 abzubiegen. Hierbei übersah sie eine 32-Jährige aus Hüde, die mit ihrem Skoda Oktavia in Richtung Barnstorf fuhr und Vorfahrt hatte. Es kam zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Durch den Aufprall wurde das Auto der 19-Jährigen gegen die Sattelzugmaschine eines 39-jährigen Fahrzeugführers aus Wietzen geschleudert. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die 19-Jährige wurde leicht verletzt.

Wagenfeld - Verkehrsunfall-Zeugen gesucht

Am 04.06.2019 gegen 16:05 Uhr befährt ein 68-jähriger Fahrzeugführer aus Wagenfeld, der sich hinter einem LKW befindet, mit seinem Renault Megane die Rahdener Straße aus Richtung Rahden in Richtung Wagenfeld. Als er nach links auf ein Grundstück einfahren will, setzt ein 55-jähriger Fahrer Daimlerfahrer aus Lohne zum Überholen an. Es kommt zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Bei der Kollision entsteht Sachschaden. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Diepholz unter der Telefonnummer 05441-9710 zu melden.

Diepholz - Fahrrad Diebstahl

Am Freitag, 31.05.2019, zwischen 08:45 und 12:00 Uhr wurde aus dem Fahrradständer gegenüber dem Taxistand am Bahnhof in Diepholz ein hochwertiges, schwarzes E-Bike gestohlen. Das Rad war mit einem Faltschloss gesichert. (Foto des Rades zum download im Presseportal) Die Polizei bittet um Hinweise, wer hat die Tat eventuell beobachtet, oder wo ist dieses Rad in den letzten Tagen gesehen worden. Hinweise bitte an die Polizei Diepholz, 05441 / 9710.

