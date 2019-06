Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Versuchter Überfall auf Tankstelle in Sulingen - Polizei Syke sucht beschädigten Pkw nach Unfall - 11-Jährige bei Unfall in Bassum verletzt ---

Diepholz (ots)

Varrel - Versuchter Diebstahl aus Werkstatt

Ein unbekannter Täter öffnete am Samstag gegen 01.10 Uhr die unverschlossene Tür der Werkstatt auf einem landwirtschaftlichen Anwesen im Ortsteil Dörrieloh. Danach betrat er die Werkstatt und entwendete einen Winkelschleifer. Zufällig kehrten die Eigentümer zu diesem Zeitpunkt auf ihr Anwesen zurück und entdeckten den Täter. Nach einer kurzen Verfolgung konnte dieser jedoch unerkannt flüchten. Der Winkelschleifer wurde vor der Werkstatteingangstür wieder aufgefunden.

Kirchdorf - Verkehrsunfall

Ein 26-jähriger Fahrer eines Pkw Mercedes aus der Samtgemeinde Kirchdorf befuhr am Montag gegen 13.40 Uhr die K 36 aus Richtung Kuppendorf kommend in Richtung Bahrenborstel. Als er die B 61 überqueren wollte, kam es, möglicherweise aufgrund des Sonnenstandes, zu einer Kollision mit einem 53-jährigen Volvo-Fahrer aus dem Kreis Herford, der die B 61 aus Richtung Sulingen kommend in Richtung Minden befuhr. Der 53-Jährige wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, es entstand ein Sachschaden von ca. 35.000 Euro.

Sulingen - Diebstahl eines Fahrradanhängers

Unbekannte Täter entwendeten im Verlauf der letzten Woche einen Fahrradanhänger. Der Anhänger befand sich auf einem Garagenhof Edenstraße Ecke Nienburger Straße. Geschätzter Wert des Diebesgutes: ca. 50 Euro.

Sulingen - Schmuck zugeordnet

Heute befand sich in der Sulinger Kreiszeitung ein Aufruf mit einem Foto "aufgefundener Schmuck sucht Eigentümer". Der Schmuck konnte inzwischen zugeordnet werden. Die Eigentümerin aus dem Bereich Bassum hat sich im Verlauf des Vormittages bei der Polizei Sulingen gemeldet.

Sulingen - Versuchte räuberische Erpressung

Ein unbekannter Täter betrat heute gegen 07.00 Uhr den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Nienburger Straße und forderte unter Vorhalt eines länglichen schwarzen Gegenstandes die Herausgabe von 14 Schachteln Zigaretten. Nachdem er von der Verkäuferin angeschrien wurde, ließ er von seinem Vorhaben ab und flüchtete ohne Beute aus der Tankstelle auf das Gelände der benachbarten Firma Büsching. Hier stieg er auf ein abgestelltes Fahrrad und fuhr stadtauswärts auf der Nienburger Straße davon. Der Täter wird als 190 cm groß und ca. 30 Jahre alt beschrieben. Er hat kurze Haare und trug eine rote Daunenjacke. Zum Fahrrad liegen keine näheren Angaben vor. Eine sofort eingeleitete Fahndung brachte keinen Erfolg. Zeugen, die Hinweise geben können oder denen ein Radfahrer mit einer roten Jacke aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit der Polizei Sulingen, Tel.: 04271/949-0, in Verbindung zu setzen.

Bassum - Räuberischer Diebstahl

Am Montag, den 03.06.2019, gegen 21.00 Uhr, passierte ein 39-jähriger Tatverdächtiger aus Bassum mit diversen Lebensmitteln im Rucksack den Kassenbereich eines Lebensmittelmarktes an der Syker Straße in Bassum, ohne die Waren zu bezahlen. Beim Verlassen des Lebensmittelmarktes schubste er mehrfach eine 39-jährige Angestellte und konnte zunächst mit dem Fahrrad flüchten. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Syke - Sachbeschädigung am Bahnhof

In der Zeit von Freitag, 31.05.2019, 15.30 Uhr bis Montag, 03.06.19, 06.00 Uhr, wurde die Fensterscheibe eines Cafés am Bahnhof in Syke durch unbekannte Täter mit einem Stein beschädigt. Hinweise oder verdächtige Beobachtungen können bei der Polizei Syke (04242/969-0) gemeldet werden.

Bassum - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Montag, den 03.06.2019, um 15.30 Uhr, wurde ein 19-jähriger aus Bassum mit seinem Pkw an der Langen Wand in Bassum im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle konnten Anhaltspunkte für eine Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt werden. Dem Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.

Asendorf - Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Am Montag, den 03.06.2019, gegen 16.15 Uhr, befuhren eine 53-jährige aus Asendorf und ein 24-jähriger aus Nienburg in genannter Reihenfolge mit ihren Pkw die Hannoversche Straße, B 6, in Richtung Nienburg. Die 53-jährige wollte mit ihrem Pkw nach links in die Dorfstraße abbiegen. Der 24-jährige erkannte dies nicht und wollte die vor ihm fahrende Asendorferin überholen. Beim Überhol- bzw. Abbiegevorgang kam es dann zum Zusammenstoß. Die beiden Unfallbeteiligten werden leicht verletzt. An den beiden Pkw entstand ein Gesamtschaden von ca. 13000 Euro.

Bassum - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Fußgängerin

Am Montag, den 03.06.2019, gegen 19.20 Uhr, überquerte eine 11-jährige aus Bassum zu Fuß den Döhrener Weg aus Richtung Dresdener Straße, ohne auf den querenden Verkehr zu achten. Ein 27-jähriger aus Bassum konnte mit seinem Pkw nicht mehr bremsen. Es kam zum Zusammenstoß. Die 11-jährige wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Syke - Hinweis auf möglichen Verkehrsunfall

Am Montag, den 03.06.2019, gegen 18.50 Uhr, teilt eine Verkehrsteilnehmerin der Polizei Syke telefonisch einen möglichen Spiegelunfall mit, welcher sich gegen 09.20 Uhr an der Waldstraße 76, in Höhe des Syker Vorwerk, ereignet haben soll. Die Zeugin konnte beobachten, wie der Fahrer eines Linienbusses den Außenspiegel eines geparkten Pkw beschädigt haben soll. An der vermeintlichen Unfallstelle konnte kein beschädigter Pkw festgestellt werden. Weitere Hinweise zu den am Unfall beteiligten Fahrzeugen liegen nicht vor. Mögliche Unfallbeteiligte werden gebeten, sich bei der Polizei Syke (04242/969-0) zu melden.

Weyhe - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Am Montag den 03.06.2019 um 08:50 Uhr kam es in Leeste auf der Hauptstraße zu einem Unfall zwischen zwei Autos und einem Bus. Ein 69 Jahre alter Opel-Fahrer aus Weyhe verlor für einige Sekunden das Bewusstsein und geriet in den Gegenverkehr. Dort stieß er mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen zusammen. Der 69-jährige wurde dabei leicht verletzt. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf 7500 Euro.

