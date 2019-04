POL-DH: Pressemitteilung der PI Diepholz vom 20.04.2019

Polizeiinspektion Diepholz

Drebber - Fahren unter Drogeneinfluss Am Freitag, den 19.04.2019, gegen 08:20 Uhr, wurde auf der Hauptstraße in 49457 Drebber ein 24-jähriger aus Vechta mit seinem Pkw kontrolliert. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 24-jährige sein Fahrzeug unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln geführt hat. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt wurde untersagt. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnten zudem Betäubungsmittel aufgefunden werden.

Wagenfeld - Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Freitag, den 19.04.2019, gegen 13:10 Uhr, wurde auf der Hauptstraße in 49419 Wagenfeld ein 22-jähriger aus Herford mit seinem Pkw kontrolliert. Bei dieser konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem stelle sich heraus, dass der 22-jährige sein Fahrzeug unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln geführt hat. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Drebber - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Am Freitag, den 19.04.2019, gegen 11:15 Uhr, kam es in 49457 Drebber, Deckauer Masch Höhe zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 19-jähriger aus Eydelstedt biegt nach rechts in die Straße Deckauer Masch ein und kommt aufgrund von Rollsplit zu Fall. Durch den Sturz wird der Fahrzeugführer leichtverletzt und an dem Krad entsteht ein Sachschaden.

PK Syke

Syke - Einbruch in Bürocontainer Im Zeitraum vom 19.04.2019, 11:00 Uhr, bis zum 20.04.2018, 06:00 Uhr, drangen unbekannte Täter auf einem Firmengelände Am Ristedter Weg gewaltsam durch ein Fenster in einen Bürocontainer ein. Es wurde diverses Diebesgut entwendet. Hinweise zu dem Einbruch oder verdächtige Beobachtungen können bei der Polizei in Syke unter der Rufnummer 04242/9690 mitgeteilt werden.

Syke - Mehrere Sachbeschädigungen und ein Kennzeichendiebstahl im Stadtgebiet Syke Im Stadtgebiet Syke kam es am 19.04.2019 in der Zeit von 02:00 Uhr bis 03:05 Uhr zu mehreren Sachbeschädigungen und einem Kennzeichendiebstahl durch eine Personengruppe. Auf dem Schulgelände der BBS Syke wurde ein Mülleimer beschädigt. In der La-Chartre-Straße wurde ein geparkter LKW beschädigt und zudem wurde ein Kennzeichen des Fahrzeugs entwendet. Weiterhin wurden Blumentöpfe und deren Bepflanzung vor einem Friseurgeschäft in der Bassumer Straße beschädigt. Die Verursacher wurden im Nahbereich angetroffen werden und das entwendete Kennzeichen konnte wieder aufgefunden werden. Es wurden Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Diebstahl eingeleitet.

PK Weyhe

Lahausen - Zeugen gesucht, Wohnungseinbruch In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in dem Wohngebiet An der Brake zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter drangen gewaltsam durch einen Kellereingang in das Wohnhaus ein und entwendeten verschiedene technische Geräte sowie Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Weyhe unter der Telefonnummer 0421/80660 entgegen. Schadenshöhe Diebesgut: ca. 5500 Euro

Stuhr - Diebstahl aus Pkw VW, Zeugen gesucht Am späten Freitagnachmittag kam es auf einem Ausflugsparkplatz der Kladdinger Straße angrenzend an den Bremer Flughafen zu einem Diebstahl aus einem verschlossenen Pkw VW. Ein bislang unbekannter Täter zerstörte die Beifahrerscheibe und entwendete aus dem Fzg.-Inneren mehrere Schlüssel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Weyhe unter der Telefonnummer 0421/80660 entgegen. Schadenshöhe Diebesgut: ca. 500 Euro

Kirchweyhe - Trunkenheit im Verkehr In den frühen Samstagmorgenstunden konnte durch eine aufmerksame Zeugin ein Autofahrer gemeldet werden, der in starken Schlangenlinien den Heidfeldweg in Kirchweyhe befuhr. Durch eine Polizeistreife konnte der 33-jährige Weyher letztlich angetroffen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,78 Promille, sodass diesen nunmehr ein Ermittlungsverfahren aufgrund der Trunkenheit im Verkehr erwartet. Weiter war er nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis.

PK Sulingen

- keine presserelevanten Meldungen -

Falls weitere, presserelevante Meldungen eingehen, werden diese unverzüglich nachgereicht.

