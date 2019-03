Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190313.3 Frestedt: Zeugen nach Einbruch in Lagerhalle gesucht

Frestedt (ots)

Von Montag auf Dienstag sind unbekannte Täter in eine An- und Verkaufshalle eines Betriebes in Frestedt eingedrungen. Sie stahlen unter anderem mehrere Rasenmähertraktoren - die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von Montag, 16.00 Uhr, bis Dienstagmorgen verschafften sich Einbrecher gewaltsam Zutritt zu der Halle auf dem Firmengelände in der Hauptstraße. Aus dem Inneren stahlen sie sieben Aufsitzmäher von Husqvarna und zwei Laubbläser desselben Herstellers. Der Gesamtwert des Stehlguts beläuft sich auf mehr als 20.000 Euro. Zum Abtransport der Mäher und der Bläser dürften die Täter an der Kreisstraße 22 ein Fahrzeug bereitgestellt und dieses mit dem Diebesgut beladen haben. Da sowohl das Verbringen der Traktoren als auch das Verladen einige Zeit in Anspruch genommen haben dürfte, sucht die Polizei nach Zeugen, die diese Machenschaften beobachtet haben oder die ansonsten sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0481 / 940 geben können.

