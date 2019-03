Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190312.2 Christinenthal: Tödlicher Verkehrsunfall

Christinenthal (ots)

In der Nacht zu heute hat sich auf der Bundesstraße 430 in Christinenthal ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine Frau ums Leben gekommen ist. Sie war Alleinbeteiligte des Unfallgeschehens.

Gegen 0.40 Uhr war die 41-Jährige mit einem Ford Transit auf der B 430 aus Richtung Hohenwestedt in Richtung Schenefeld unterwegs. Kurz hinter der Ortschaft Christinenthal kam sie aufgrund von Straßenglätte in einer Rechtskurve ins Schleudern. Das Heck des Fords brach aus, der Wagen stellte sich quer, rutschte über den Seitenstreifen und den Geh- und Radweg, stieß gegen eine Grabenwand, drehte sich und schleuderte zurück aus dem Graben. Quer zur Fahrbahn blieb das Fahrzeug schließlich stehen, die Insassin aus dem Kreis Plön verstarb noch an der Unfallstelle. Sie war vermutlich nicht angeschnallt gewesen.

Merle Neufeld

