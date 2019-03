Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190311.8 Nindorf: Zeuge gibt Hinweis auf Trunkenheitsfahrt

Nindorf (ots)

Dank des Hinweises eines Verkehrsteilnehmers ist es der Polizei in der Nacht zum Sonntag gelungen, die Trunkenheitsfahrt einer Frau zu beenden. Die Dame musste sich der Entnahme einer Blutprobe unterziehen.

Gegen 01.20 Uhr meldete sich ein Autofahrer bei der polizeilichen Einsatzleitstelle, weil sich vor ihm ein Audi befand, der in starken Schlangenlinien und mit wechselnder Geschwindigkeit unterwegs war. An einem Stoppschild in der Ortschaft Nindorf missachtete der Fahrer das Haltegebot. Eine Streife suchte darauf die Halteranschrift in Dithmarschen auf und traf dort auf eine alkoholisierte Frau, die angab, zuletzt vor Stunden mit ihrem Wagen unterwegs gewesen zu sein. Einige Hinweise an ihrem Fahrzeug ließen jedoch anderes vermuten, so dass ein Bereitschaftsstaatsanwalt die Entnahme einer Blutprobe bei der 54-Jährigen anordnete - ein zuvor absolvierter Atemalkoholtest hatte ein Ergebnis von 1,45 Promille geliefert. Die Beschuldigte musste die Beamten auf das Heider Revier begleiten, wo ein Arzt ihr Blut entnahm. Den Führerschein der Dithmarscherin behielten die Einsatzkräfte ein und fertigten eine Anzeige wegen der Trunkenheit im Verkehr.

Merle Neufeld

