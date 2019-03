Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190311.1 Wesselburen: Autofahrerin fährt Kind an und flüchtet

Wesselburen (ots)

Bereits am Donnerstag, 07.03.2019, ist es zu einer Verkehrsunfallflucht in Wesselburen gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Verursacherin geben können.

Gegen 11.45 Uhr war eine Autofahrerin in der Wulf-Isebrand-Straße in Richtung Oesterwurth unterwegs. In Höhe der Hausnummer 21 wollte ein 8-Jähriger aus Wesselburen mit seinem Tretroller die Wulf-Isebrand-Straße überqueren. Dabei fuhr die Fahrzeugführerin das Kind an, indem sie ihm über seinen rechten Fuß fuhr. Die Unfallbeteiligte stieg danach aus, wies den Jungen kurz zurecht und bog links in den Wiskenweg ab. Der Schüler zog sich Prellungen im rechten Fuß zu.

Bei dem Unfallfahrzeug soll es sich um einen roten Kleinwagen mit HEI-Kennzeichen gehandelt haben. Die Autofahrerin wird aus der Sicht des Kindes als lebensältere Person mit kurzen Haaren beschrieben. Sie trug zur Unfallzeit eine Brille.

Die Ermittler suchen nun Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können. Sie werden gebeten, sich mit der Wesselburener Polizei unter der Telefonnummer 04833-42875 in Verbindung zu setzen.

