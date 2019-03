Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190311.5 Delve: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Delve (ots)

Samstagvormittag ist es in Delve zu einem Zusammenstoß zwischen einem Radfahrer und einem Auto gekommen. Der Radler erlitt dabei schwere Verletzungen, ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Kurz vor 09.00 Uhr beabsichtigte ein 87-Jähriger in Höhe der Straße Ohweg mit seinem Zweirad die Landesstraße 150 zu überqueren. Er schätzte die Geschwindigkeit eines aus Richtung Hollingstedt herannahenden Fahrzeugs falsch ein und fuhr los. Trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung konnte der 40-jährige Fahrer des Transporters eine Kollision nicht verhindern. Bei dem Zusammenstoß erlitt der Senior nach derzeitigen Erkenntnissen Brüche und eine Kopfprellung. Er kam in das Heider Krankenhaus.

An dem VW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.500 Euro, an dem Bike dürften sich die Reparaturkosten auf rund 150 Euro belaufen.

Merle Neufeld

