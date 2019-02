Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kupferfallrohre entwendet

Täter flüchtete unerkannt

Kevelaer (ots)

Am Samstag, 09.02.2019, 06:05 Uhr, erwachten die Bewohner eines Hauses auf der Heinestraße aufgrund verdächtiger Geräusche. Als sie an der Haustür Nachschau hielten, bemerkten sie eine dunkel gekleidete Person, welche kupferne Fallrohre von der Gebäudevorderseite demontierte. Diese erschrak und entfernte sich mit einem Fahrrad in Richtung Humboldtstraße / Alte Heerstraße. Trotz sofortiger privater Verfolgung und anschließender polizeilicher Fahndung konnte die Person bisher nicht ermittelt werden. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Emmerich, Tel. 02822/7830, zu wenden.

