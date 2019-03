Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190311.9 Wrist: Festnahme nach Diebstahl

Wrist (ots)

Am frühen Samstagmorgen hat sich ein Dieb in Wrist unerlaubt an in Fahrzeugen zurückgelassenen Gegenständen bedient. Ein Zeuge beobachtete die Machenschaften und informierte die Polizei. Die nahm den Täter wenig später fest.

Um 06.50 Uhr alarmierte ein Wrister die Einsatzleistelle, da er von seiner Wohnanschrift aus eine Person sah, die sich an zwei in einem Carport stehenden Wagen im Lünkenstieg zu schaffen machte. Noch vor Eintreffen der Polizei verließ der Unbekannte das genannte Grundstück und suchte weitere auf. Letztlich entfernte er sich in den Fasanenweg und versuchte von dort zu flüchten, als er die Polizei entdeckte. Eine Streife ergriff den 20-Jährigen allerdings nur wenig später und entdeckte in seinem Rucksack Gegenstände, die der junge Mann zweifelsfrei aus zwei unverschlossen abgestellten Fahrzeugen entwendet hatte. Es handelte sich dabei um drei Sonnenbrillen und ein Fernglas. Das Stehlgut behielten die Beamten ein und brachten den Beschuldigten erst einmal auf das Itzehoer Revier. Nach Abschluss aller Maßnahmen entließen die Polizisten den 20-Jährigen an seiner Wohnanschrift. Er muss sich nun wegen des Diebstahls in zwei Fällen verantworten.

