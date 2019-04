Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Diepholz vom 19.04.2019

Diepholz (ots)

Polizeiinspektion Diepholz

Fahren ohne erforderlich Fahrerlaubnis

Tatort: 49356 Diepholz, Mollerstraße Tatzeit: 19.04.2019, 05:05 Uhr

Im Rahmen der Streifentätigkeit fiel Beamten der Polizeiinspektion Diepholz in den frühen Morgenstunden ein Fahrzeug aus dem Zulassungsbereich des Landkreises Vechta auf. Bei einer anschließenden Kontrolle konnte ein 20-jähriger aus Steinfeld als verantwortlicher Fahrzeugführer festgestellt werden. Der Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Seitens der Beamten wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der junge Mann musste sein Fahrzeug stehen lassen.

Fahren ohne erforderlich Fahrerlaubnis

Tatort: 49356 Diepholz, Vechtaer Straße, Höhe Gaststätte Paradiek Tatzeit: 19.04.2019, 07:50 Uhr

Im Rahmen einer stationären Verkehrskontrolle auf dem Parkplatz der Gaststätte Paradiek in Diepholz stellten die eingesetzten Beamten ein Fahrzeug aus dem Zulassungsbereich des Landkreises Osnabrück fest. Bei einer anschließenden Kontrolle konnte ein 26-jähriger aus Osnabrück als verantwortlicher Fahrzeugführer festgestellt werden. Der Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Seitens der Beamten wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der junge Mann musste sein Fahrzeug stehen lassen.

Fahren ohne erforderlich Fahrerlaubnis

Tatort: 49453 Rehden, Hemsloher Kirchweg Tatzeit: 19.04.2019, 03:45 Uhr

Im Rahmen der Streifentätigkeit fiel Beamten der Polizeiinspektion Diepholz in der Nacht ein Fahrzeug aus dem Zulassungsbereich des Landkreises Diepholz auf. Bei einer anschließenden Kontrolle konnte, zur Verwunderung der Beamten, ein 17-jähriger aus Drebber als Fahrzeugführer festgestellt werden. Der Jugendliche war, erwartungsgemäß, nicht im Besitz einer entsprechenden Fahrerlaubnis. Seitens der Beamten wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Im Anschluss wurde der Jugendliche in die Obhut seiner Eltern übergeben.

Polizeikommissariat Syke

Brand eines Baumes Asendorf, OT Graue, Bückener Straße 18.04.2019, 18:00 Uhr Aus bisher ungeklärter Ursache geriet ein Baum in einem kleinen Waldstück in Brand. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Hinweise nimmt die Polizei Syke unter 04242-9690 entgegen. Verkehrsunfallflucht Syke, Zum Hachepark 18.04.2019 11:30-12:15 Uhr Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigt einen auf dem Parkplatz des Verbrauchermarktes ordnungsgemäß geparkten Opel Meriva in grau. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise zu dem Unfall und den Verursacher nimmt die Polizei Syke unter 04242-9690 entgegen.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Asendorf, B6, Alte Heerstraße 18.04.2019, 15:25 Uhr Ein 51jähriger befuhr mit seinem Ford Ranger die B6 Alte Heerstraße in Asendorf. Aufgrund eines vor ihm befindlichen Rückstaus musste er seinen PKW abbremsen. Dieses erkannte die hinter ihm fahrende 19jährige zu spät und fuhr mit ihrem Opel Corsa auf. Bei dem Zusammenstoß wurde die Beifahrerin im Ford leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro.

Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person Bruchhausen-Vilsen, OT Ochtmannien, L332 19.04.19, 01:58 Uhr Ein 28jähriger befuhr mit seinem Ford Focus die L332 und kam aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte er mit einem Baum. Der Fahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. Am Fahrzeug und Baum entstand ein Schaden von ca. 17500.

Polizeikommissariat Sulingen

Keine besonderen Vorkommnisse.

Polizeikommissariat Weyhe

Keine besonderen Vorkommnisse.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Diepholz

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Telefon: 05441 / 971-0 (Durchwahl -104)

Mobil: 0152/09480104

www.pi-dh.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell