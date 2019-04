Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: +++ Diepholz - Abfallbehälter in Brand geraten +++ Rehden - Vorfahrt missachtet +++ Sulingen - Diebstahl von PVC- Profilen +++

Diepholz (ots)

+++ Diepholz - Abfallbehälter in Brand geraten +++

Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten heute Morgen gegen 2 Uhr in der Straße "Am Brinker Ort" Abfallbehälter in Brand. Aufgrund des Brandes wurden eine Hausfassade und ein geparktes Auto beschädigt. Die Feuerwehr löschte den Brand und konnte somit ein komplettes Übergreifen auf das Haus verhindern. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit unbekannt. Der Brandort wurde beschlagnahmt, der Kriminalermittlungsdienst hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei in Diepholz unter 05441/9710 entgegen.

+++ Barnstorf - Verkehrsunfallflucht +++

Am Mittwochnachmittag, 03.04.2019, beobachteten Passanten, wie ein Citroenfahrer in der Friedrich-Plate-Straße beim Rangieren gegen einen Ford fuhr und diesen beschädigte. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern und Personalien zu hinterlassen. Die Schadenshöhe wird auf etwa 1 500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Diepholz unter 05441/9710 entgegen.

+++ Rehden - Vorfahrt missachtet +++

Aufgrund eines Vorfahrtfehlers kam es gestern Abend gegen 18 Uhr in der Düversbrucher Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 26-jährige Fiat-Fahrerin aus Wagenfeld befuhr den Wetscher Torf in Richtung Hemsloh. An der Kreuzung Düversburcher Straße übersah sie die Vorfahrt einer 43-jährigen Opelfahrerin aus Rehden. Es kam zu Kollision, woraufhin ein geschätzter Sachschaden von etwa 2 000 Euro entstand.

+++ Bruchhausen- Vilen - Verkehrsunfallflucht +++

Bereits am 30.03.2019, gegen 15.00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in Bruchhausen-Vilsen in der Kanalstr, in Höhe Kohdor, als der Führer eines LKW beim Rangieren in einer Baustelle mehrere Sichtschutzelemente der Einfriedung eines anliegenden Betriebsgeländes sowie die Pflasterung des davor befindlichen Gehweges beschädigte. Anschließend entfernte er sich vom Unfallort, ohne weitere Feststellungen zu seiner Beteiligung zu ermöglichen. Der Schaden beläuft sich auf ca. EUR 2.000,- Am Fahrzeug sollen sich spanische Kennzeichen befunden haben. Weitere sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Bruchhausen-Vilsen, Tel. 04252/93851-0.

+++ Sulingen - Diebstahl von PVC- Profilen +++

In der Zeit von Dienstag, 02.04.2019, 18 Uhr bis Mittwoch, 03.04.2019, 7 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter von einem Firmengelände in der Nienburger Straße insgesamt 17 Pakete PVC Profile (Dachabschluss) im Wert von etwa 550 Euro.

