POL-DH: --- Schwere Verkehrsunfälle in Marl un Schwarme - Einbruch in Bankfiliale in Kirchdorf ---

Schwaförden - Einbruch in Lagerhalle

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Einbruch in eine Lagerhalle in Schwaförden. In der Zeit von Dienstag, 05.03.2019 10:00 Uhr bis Donnerstag, 07.03.2019 15:45 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter aus einer verschlossenen Lagerhalle in der Scholer Straße einen ca. 150 KG schweren Kompressor und einen Werkzeugwagen im Wert von über 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, 04271 / 9490, entgegen.

Marl - Versuchter Einbruch

Unbekannte Täter sind bei einem Einbruch in der Nacht zu Donnerstag im Grasweg gescheitert. In der Zeit zwischen 23.30 Uhr und 00.30 Uhr versuchten die Unbekannten durch die Haustür in das Wohnhaus zu gelangen. Vermutlich weil dieser Versuch misslang, begaben sie sich zur Schuppentür. Auch diese Tür konnten sie nicht öffnen. Die Täter verließen unverrichteter Dinge den Tatort wieder. An den Türen entstand Sachschaden.

Marl - Schwerer Verkehrsunfall

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am gestrigen Donnerstag gegen 13.30 Uhr auf der Osnabrücker Straße (B 51). Ein 49-jähriger Pkw-Fahrer aus Lemförde befuhr die B 51 und wollte nach rechts abbiegen. Als er zunächst nach links fuhr, um zum Abbiegen weit auszuholen, deutete der nachfolgende 28-jährige Pkw-Fahrer dies falsch und versuchte rechts zu überholen. Da der 49-Jährige aber nur weit ausholte, kollidierten beide Fahrzeuge. Durch den Unfall wurde der 49-Jährige schwer verletzt und der 28-Jährige leicht verletzt. Beide Fahrer wurden in Krankenhäuser eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von über 20000 Euro.

Kirchdorf - Einbruch

In der Nacht zu Donnerstag brachen unbekannte Täter in eine Bankfiliale in der Bahrenborsteler Straße ein. Die Unbekannten verschafften sich über das Dach Zugang zum Gebäudeinneren. Nachdem sie die Alarmanlage überwunden hatten, gingen sie gewaltsam den Tresor an. Mit der Beute in noch unbekannter Höhe verließen sie die Filiale wieder durch ein Fenster. Der Einbruch muss sich über mehrere Stunden hingezogen haben, daher bittet die Polizei Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. An dem Gebäude entstand erheblicher Sachschaden. Die Filiale der Bank ist aufgrund der Reparaturarbeiten für mehrere Tage geschlossen. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, 04271 / 9490, oder die Polizei Diepholz, 05441 / 971, entgegen.

Twistringen - Handtasche aus Einkaufswagen entwendet

Am Donnerstagmittag, 07.03.2019, gegen 12 Uhr entwendete eine unbekannte Person aus einem Einkaufswagen die Handtasche einer 77-jährigen Twistringerin. Die Tat ereignete sich im Verbrauchermarkt ALDI, in der Großen Straße. Hinweise nimmt die Polizei in Syke unter 04242/9690 entgegen.

Schwarme - Schwerer Verkehrsunfall

Gestern Morgen gegen 10 Uhr verunglückte eine 65-jährige Citoenfahrerin aus Martfeld schwer. Die Martfelderin befuhr die Straße "In der Weide" in Richtung Hoya. Im Kreuzungsbereich "An der Herrlichkeit" nahm ihr ein 60-jähriger Daimlerfahrer aus Emtinghausen die Vorfahrt. Es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Durch den Unfall wurde die 65-Jährige schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 14 000 Euro geschätzt.

