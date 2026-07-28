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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Trunkenheitsfahrt mit E-Scooter in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 27. Juli 2026, gegen 16:45 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Nordenham in der Jahnstraße in Nordenham einen 55-jährigen Mann aus Nordenham, der mit einem E-Scooter die Jahnstraße befuhr.

Im Rahmen der Kontrolle stellten die kontrollierenden Beamten fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,53 Promille.

In der Folge entnahm ein Arzt eine Blutprobe bei dem Mann und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Gegen den 55-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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