Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Trunkenheitsfahrt mit E-Scooter in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 27. Juli 2026, gegen 16:45 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Nordenham in der Jahnstraße in Nordenham einen 55-jährigen Mann aus Nordenham, der mit einem E-Scooter die Jahnstraße befuhr.

Im Rahmen der Kontrolle stellten die kontrollierenden Beamten fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,53 Promille.

In der Folge entnahm ein Arzt eine Blutprobe bei dem Mann und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Gegen den 55-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

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