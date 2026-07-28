Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall beim Einparken in Brake +++ Vier Fahrzeuge beschädigt

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 27. Juli 2026, gegen 11:50 Uhr, kam es im Middeweg in Brake zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden.

Ein 58-jähriger Fahrer eines Ford verwechselte nach eigenen Angaben beim Einparken das Gas- mit dem Bremspedal. In der Folge prallte sein Fahrzeug gegen einen geparkten Peugeot.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden insgesamt vier Fahrzeuge beschädigt. Der Ford stieß zunächst gegen den Peugeot, der auf einen Seat geschoben wurde. Dieser wiederum wurde gegen einen Renault gedrückt. Der Peugeot war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

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