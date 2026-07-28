PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall beim Einparken in Brake +++ Vier Fahrzeuge beschädigt

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 27. Juli 2026, gegen 11:50 Uhr, kam es im Middeweg in Brake zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden.

Ein 58-jähriger Fahrer eines Ford verwechselte nach eigenen Angaben beim Einparken das Gas- mit dem Bremspedal. In der Folge prallte sein Fahrzeug gegen einen geparkten Peugeot.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden insgesamt vier Fahrzeuge beschädigt. Der Ford stieß zunächst gegen den Peugeot, der auf einen Seat geschoben wurde. Dieser wiederum wurde gegen einen Renault gedrückt. Der Peugeot war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Ronja Weser
Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch
Pressestelle
Telefon: 04221-1559104
E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de
Homepage: https://t.co/aQZG7qf8EJ
Social Media: https://x.com/Polizei_DEL

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren