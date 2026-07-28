Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall mit Linienbus auf der Bundesstraße 211 in Ovelgönne +++ Fünf Personen leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 27. Juli 2026, gegen 17:25 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 211 im Bereich der Einmündung Heinrich-Schütte-Straße in Ovelgönne zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Linienbusses und drei Pkw. Fünf Personen erlitten leichte Verletzungen.

Ein 37-jähriger Busfahrer aus Berne befuhr mit einem Linienbus die B211 in Richtung Oldenburg. Im Bereich einer Lichtzeichenanlage bemerkte er einen verkehrsbedingt abbremsenden Fiat eines 24-Jährigen aus Brake zu spät und fuhr auf diesen auf.

Durch den Aufprall wurde der Fiat zunächst auf den vorausfahrenden Nissan eines 59-jährigen Mannes aus Ovelgönne geschoben. Anschließend geriet der Fiat auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Mercedes, der von einem 28-Jährigen aus Brake geführt wurde.

Der Busfahrer, ein 33-jähriger Fahrgast aus Oldenburg sowie die Fahrer des Fiat, Nissan und des Mercedes erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden vor Ort medizinisch versorgt.

Alle vier beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die Bundesstraße 211 in dem Bereich der Unfallstelle bis etwa 20:30 Uhr voll gesperrt werden.

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