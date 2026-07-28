Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall zwischen zwei Sattelzügen auf der Bundesstraße 212 in Brake ++ Fahrer leicht verletzt, Bundesstraße mehrere Stunden gesperrt

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 28. Juli 2026, gegen 04:20 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 212 im Bereich des Golzwarder Kreuzes in Brake zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Sattelzügen. Ein Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren ein 47-jähriger Mann aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste und ein 53-jähriger Mann aus Cuxhaven mit ihren Sattelzügen die Bundesstraße 212 in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der 47-Jährige mit seinem Sattelzug auf die Gegenfahrbahn.

Der entgegenkommende 53-Jährige versuchte noch, nach rechts auszuweichen. Eine seitliche Kollision der beiden Fahrzeuge konnte jedoch nicht mehr verhindert werden.

Der 47-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort medizinisch versorgt. Der 53-Jährige blieb unverletzt.

Durch den Zusammenstoß wurde die linke Seite des Aufliegers des verursachenden Sattelzuges aufgerissen. Zudem wurde dessen Kraftstofftank beschädigt, wodurch rund 100 Liter Diesel austraten.

Die Freiwilligen Feuerwehren Brake und Golzwarden waren mit insgesamt rund 40 Einsatzkräften vor Ort, um unter anderem die auslaufenden Betriebsstoffe zu binden.

Beide Sattelzugmaschinen waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme, der Bergungsarbeiten und der Reinigung der Fahrbahn musste die Bundesstraße 212 bis etwa 08:15 Uhr voll gesperrt werden.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

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