Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Brake vom 05.07.2026

Delmenhorst (ots)

Fahren unter BTM-Einfluss

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Samstag, gegen 21:10 Uhr, in der Ritzenbütteler Straße in Lemwerder stellte sich heraus, dass der Führer eines PKW, ein 24-jährige Lemwerderaner, unter dem Einfluss von THC steht. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

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