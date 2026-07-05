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Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham vom 05.07.2026

Delmenhorst (ots)

Landkreis Wesermarsch: Einbruchsdiebstahl in einen Kiosk in Nordenham +++ Zeugen gesucht

Bislang unbekannte Täter haben sich im Tatzeitraum von Samstag, 04. Juli 2026, ca. 04:15 Uhr und 04:30 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Kiosk in der Sachsenstraße in Nordenham verschafft. Aus dem Kiosk entwendeten sie Waren im Wert von ca. 3.500 Euro. In dem Zusammenhang sucht die Polizei Nordenham nach Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 04731/26940, mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

PK Nordenham

Tel.: 04731/26940

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

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