PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 05.07.2026

Delmenhorst (ots)

Dötlingen - Sachbeschädigungen an mehreren Pkw -

Am 04.07.2026 zwischen 22:45 und 23:30 Uhr wurden in Dötlingen OT Brettorf mehrere Pkw beschädigt. Die Fahrzeuge, ein Opel, ein Skoda und ein Seat, waren am Bareler Weg in Brettorf geparkt. Bislang unbekannte Täter beschädigten den Lack der abgestellten Fahrzeuge. Sachdienliche Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei in Wildeshausen unter Tel: 04431-9410 entgegen.

Dötlingen -Alkoholisiert mit Pkw unterwegs-

Am 04.07.2026 gegen 21:20 Uhr wurde ein 83jähriger Mann von der Polizei kontrolliert. Zuvor war der 83jährige am Steuer eines Pkw Mazda durch eine unsichere Fahrweise auf der Wildeshauser Straße zwischen Wildeshausen und Neerstedt aufgefallen. Der Mann soll nach Zeugenangaben mehrfach auf die Gegenfahrbahn gekommen, sodass entgegenkommende Fahrzeugführer ausweichen mussten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die kontrollierenden Polizeibeamten stellten bei dem Mann alkoholische Beeinflussung fest. Der Test am Alcomaten ergab 0,76 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein des 83jährigen sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Fahrzeugführer, die zur Tatzeit zwischen Neerstedt und Wildeshausen unterwegs waren und möglicherweise gefährdet wurden, werden gebeten sich mit der Polizei in Wildeshausen unter Tel.: 04431-9410 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

PK Wildeshausen

Tel.: 04431/9410

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch
Alle Meldungen Alle
  • 05.07.2026 – 10:16

    POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham vom 05.07.2026

    Delmenhorst (ots) - Landkreis Wesermarsch: Einbruchsdiebstahl in einen Kiosk in Nordenham +++ Zeugen gesucht Bislang unbekannte Täter haben sich im Tatzeitraum von Samstag, 04. Juli 2026, ca. 04:15 Uhr und 04:30 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Kiosk in der Sachsenstraße in Nordenham verschafft. Aus dem Kiosk entwendeten sie Waren im Wert von ca. 3.500 Euro. In dem Zusammenhang sucht die Polizei Nordenham nach Personen, ...

    mehr
  • 04.07.2026 – 14:13

    POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Brake vom 04.07.2026

    Delmenhorst (ots) - Landkreis Wesermarsch: Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln mit anschließendem tätlichen Angriff auf Polizeivollzugsbeamte in Brake Am 03.07.2026, gegen 11:47 Uhr, hielt eine Streifenwagenbesatzung in der Breite Straße in Brake einen Verkehrsteilnehmer auf seinem E-Scooter an, um ihn einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Im Rahmen der Kontrolle räumte der Fahrzeugführer ein, dass er vor ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren