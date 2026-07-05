Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 05.07.2026

Delmenhorst (ots)

Dötlingen - Sachbeschädigungen an mehreren Pkw -

Am 04.07.2026 zwischen 22:45 und 23:30 Uhr wurden in Dötlingen OT Brettorf mehrere Pkw beschädigt. Die Fahrzeuge, ein Opel, ein Skoda und ein Seat, waren am Bareler Weg in Brettorf geparkt. Bislang unbekannte Täter beschädigten den Lack der abgestellten Fahrzeuge. Sachdienliche Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei in Wildeshausen unter Tel: 04431-9410 entgegen.

Dötlingen -Alkoholisiert mit Pkw unterwegs-

Am 04.07.2026 gegen 21:20 Uhr wurde ein 83jähriger Mann von der Polizei kontrolliert. Zuvor war der 83jährige am Steuer eines Pkw Mazda durch eine unsichere Fahrweise auf der Wildeshauser Straße zwischen Wildeshausen und Neerstedt aufgefallen. Der Mann soll nach Zeugenangaben mehrfach auf die Gegenfahrbahn gekommen, sodass entgegenkommende Fahrzeugführer ausweichen mussten, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die kontrollierenden Polizeibeamten stellten bei dem Mann alkoholische Beeinflussung fest. Der Test am Alcomaten ergab 0,76 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein des 83jährigen sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Fahrzeugführer, die zur Tatzeit zwischen Neerstedt und Wildeshausen unterwegs waren und möglicherweise gefährdet wurden, werden gebeten sich mit der Polizei in Wildeshausen unter Tel.: 04431-9410 in Verbindung zu setzen.

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