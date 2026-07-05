Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 05.07.2026

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln

Am 04.07.2026, um 23:06 Uhr, wurde ein 26-jähriger PKW-Fahrer (aus Delmenhorst) in der Elbinger Straße in Delmenhorst kontrolliert. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und nach eigenen Angaben unter dem Einfluss von THC steht. Daraufhin wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt.

Delmenhorst: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss berauschender Mittel

Am 05.07.2026, um 01:55 Uhr, befuhr ein 35-jähriger PKW-Fahrer (aus Bremen) die Bremer Heerstraße in Delmenhorst in leichten Schlangenlinien. Bei einer Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und körperliche Auffälligkeiten für eine Beeinflussung von berauschenden Mitteln vorliegen. Daraufhin wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme durchgeführt.

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