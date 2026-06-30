Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Delmenhorst (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Brendelweg / Annenheider Straße in Delmenhorst sind am Montagmorgen, 29. Juni 2026, drei Personen leicht verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 52-jähriger Mann aus Bremen gegen 09:50 Uhr mit einem Toyota die Annenheider Straße und beabsichtigte, den Kreuzungsbereich in Fahrtrichtung Hasporter Damm zu überqueren. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer von rechts kommenden Kehrmaschine, die von einem 59-jährigen Mann aus Delmenhorst geführt wurde.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 52-jährige Toyota-Fahrer, seine 64-jährige Mitfahrerin sowie der Fahrer der Kehrmaschine erlitten leichte Verletzungen.

Der Toyota war infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der auf insgesamt rund 32.000 Euro geschätzt wird.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

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