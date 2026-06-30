Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfallflucht in Nordenham-Abbehausen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Sportvereins in der Enjebuhrer Straße bittet die Polizei Nordenham um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es am Donnerstag, 25. Juni 2026, im Zeitraum zwischen 07:00 Uhr und 12:30 Uhr auf dem Parkplatz des Sportvereins in der Enjebuhrer Straße in Nordenham-Abbehausen zu einem Verkehrsunfall. Vermutlich beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten Seat mit Braker Kennzeichen.

Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern oder eine Nachricht zu hinterlassen.

Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Nordenham hat die Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder zum verursachenden Fahrzeug machen können, sich unter der Telefonnummer 04731/2694-115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell