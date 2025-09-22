Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster Person aus Seniorenheim in Ganderkesee

Delmenhorst (ots)

Bei der Suche nach einer vermissten Person aus einem Seniorenheim in Ganderkesee bittet die Polizei die Bevölkerung um Unterstützung und veröffentlicht ein Bild des Mannes.

Bereits seit Donnerstag, 11. September 2025, wird der 77-jährige

Harald GROTE

aus einem Wohnheim an der Adelheider Straße vermisst. Herr Grote

- ist 165 cm groß - mit 61 kg schlank - und hat graues Haar (länger als auf dem veröffentlichten Bild)

Er war zuletzt bekleidet mit

- Jacke: Helle, beige Jacke - Schuhe: Blaue Schuhe mit Klettverschlüssen und weißer Sohle - Hose: Jeans - T-Shirt: Dunkelblaues T-Shirt - Accessoires: Brille, goldener Ehering

Der Vermisste leidet an Demenz, ist aber gut zu Fuß unterwegs und nutzt auch den öffentlichen Nahverkehr. Die bisherigen Suchmaßnahmen und Überprüfungen an Kontaktadressen - auch im Kreis Osterholz - führten nicht zum Auffinden des Vermissten.

Aufgrund der nun gerade nachts fallenden Temperaturen muss von einer Gefahr für Herrn Grote ausgegangen werden, weshalb die Öffentlichkeit um Unterstützung bei der Suche gebeten wird. Wer den Vermissten sieht oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

