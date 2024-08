Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Versuchter Einbruchdiebstahl in Tankstelle mit anschließender Flucht in entwendetem Pkw und Täterfestnahme im Stadtgebiet Bremen

Delmenhorst (ots)

In der Nacht am Mittwoch, 7. August 2024, gegen 1:10 Uhr, brachen zunächst unbekannte Täter in eine Tankstelle an der Syker Straße in Delmenhorst ein.

Die Täter schlugen gewaltsam die verglaste Haupteingangstür der Tankstelle ein und lösten damit einen Alarm aus. In der Folge ergriffen die Täter die Flucht in einem entwendeten Pkw Mercedes.

Auf der Bundesstraße 75 in Richtung Bremen konnten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn den flüchtenden Pkw feststellen. Trotz der Aufforderung anzuhalten, setzen die flüchtenden Personen ihre Fahrt fort und verlagerten die Fluchtfahrt durch das Bremer Stadtgebiet.

Ein Polizeihubschrauber und hinzukommende Beamte der Bremer Polizei unterstützen bei der Verfolgung der Täter. Diese fuhren indes mit dem entwendeten Pkw über eine Grünanlage in der Straße 'Am Sodenmatt', um sich den eingesetzten Beamten zu entziehen. Hierbei kollidierten die Täter mit einem Findling, was in der Folge dazu führte, dass der Pkw nicht mehr fahrbereit war.

Die beiden Täter sprangen aus dem Auto und flüchteten weiter zu Fuß. Der 45-jährige Beifahrer wurde zuerst durch die eingesetzten Beamten gestellt und festgenommen. Der 41-jährige Fahrer konnte kurze Zeit später ebenfalls an der weiteren Flucht gehindert und durch Beamte der Polizei Delmenhorst festgenommen werden.

Im Rahmen der Festnahme stellten die Beamten bei dem 41-jährigen Fahrer deutliche Anzeichen eines Einflusses von berauschenden Mitteln fest. Zudem war dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ein Arzt entnahm bei dem 41-jährigen eine Blutprobe.

Gegen die festgenommenen Männer sind mehrere Strafverfahren eingeleitet worden.

Der rechtmäßige Besitzer des entwendeten Pkw Mercedes wird ermittelt. Der entstandene Sachschaden an der Tankstelle wird auf eine hohe dreistellige Summe geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell