Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Einbruch in einen Rohbau in Bookholzberg +++ Diebstahl einer Wärmepumpe +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Unbekannte Personen sind in Bookholzberg in einen Rohbau eingebrochen und haben ein hochwertiges Heizsystem entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

In der Zeit von Montag, 29. Januar 2024, 16:00 Uhr, bis Dienstag, 30. Januar 2024, 08:30 Uhr, gelangten sie in den Rohbau in der Straße "Übern Berg". Hier entwendeten sie eine Hydraulikeinheit für eine Wärmepumpe. Die Pumpe selbst demontierten sie außen am Gebäude. Der Wert der entwendeten Gegenstände lag bei ungefähr 20.000 Euro.

Wer an der Ecke Stedinger Straße / Übern Berg verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei in Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell