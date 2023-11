Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Jugendlicher Motorradfahrer bei Verkehrsunfall in Nordenham leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein junger Fahrer eines Motorrades am Sonntag, 19. November 2023, gegen 20:00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Nordenham.

Der 15-jährige Nordenhamer befuhr die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Blexen und wollte in Höhe der Fuldastraße an einem geparkten Pkw vorbeifahren. Auf regennasser Fahrbahn verlor er die Kontrolle über sein Motorrad, touchierte den geparkten Pkw und kam dann zu Fall.

Er erlitt leichte Verletzungen, die vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt wurden. Es entstanden Sachschäden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell