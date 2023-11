Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Nordenham: Einbruch in einen Einzelhandelsmarkt in Nordenham +++ Zeugen gesucht +++

Delmenhorst (ots)

Unbekannte Personen sind am 11.11.2023 in einen Einzelhandelsmarkt in Nordenham eingedrungen. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen.

Zu Geschäftszeiten verschafften sie sich Zutritt in einen Einzelhandelsmarkt in der Atenser Allee und ließen sich nach Ladenschluss, um 21:00 Uhr, in diesem einschließen.

Nachdem die Mitarbeiter die Filiale verlassen hatten, begaben sich die unbekannten Täter zielgerichtet zu den verkäuflichen Tabakwaren. Hierbei lösten sie gegen 22:40 Uhr einen Einbruchalarm aus.

Noch vor Eintreffen der Polizeibeamten konnten sie das Gebäude über eine rückwärtig gelegene Tür verlassen. Das Diebesgut wurde hierbei im Markt zurückgelassen.

Wer in der Nähe des Marktes verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, wird gebeten, sich unter 04731/2694-0 mit der Polizei Nordenham in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell