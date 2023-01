Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Brake: Unfallfluchten +++ Alkoholisierter Fahrradfahrer +++

Delmenhorst (ots)

Elsfleth: Fahrer eines Kleinkraftrades entzieht sich durch Flucht einer Verkehrskontrolle.

Am 29.01.2023, gegen 00:25 Uhr, befuhr eine Funkstreifenwagenbesatzung des PK Brake die Wurpstraße in Elsfleth in Rtg Hafenstraße. Hier bemerkten die Streifenbesatzung ein schwarzes Kleinkraftrad, welches ohne Versicherungskennzeichen durch eine augenscheinlich männliche Person geführt wurde. Das Fahrzeug sollte samt Fahrer in der Hafenstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer befolgte die Haltezeichen jedoch nicht, beschleunigte das Kleinkraftrad und entzog sich mit deutlich überhöhter und unzulässiger Geschwindigkeit der Kontrolle. Durch die Funkstreifenwagenbesatzung wurde das Fahrzeug zunächst durch die Elsflether Innenstadt und anschließend über die Mühlenstraße in Richtung Lienen verfolgt. Vom Liener Deich aus bog der Fahrer des Kleinkraftrades schließlich in die Straße Neuenwege ab. Auf Grund einer aufgestellten Barriere ist die Durchfahrt für Pkw hier nicht möglich. Der dunkel bekleidete Fahrer konnte sich schließlich in unbekannte Richtung entfernen.

Entsprechende Ermittlungsverfahren wegen illegaler Kraftfahrzugrennen und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurden gegen den bislang unbekannten Täter eingeleitet.

Mögliche Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Brake unter Tel.: 04401/9350

Brake: Alkoholisierter Radfahrer fährt Schlangenlinien

Am 29.01.2023, gegen 01:35 Uhr, wurde durch Zeugen dem PK Brake ein Radfahrer auf der Bahnhofstraße in Höhe des Bahnhofes gemeldet. Dessen Fahrweise war durch starke Schlangenlinien auffällig. Mehrfach drohte er auch mit dem Fahrrad zu stürzen.

Der 51jährige, aus Bremen stammende, Radfahrer konnte im Nahbereich angetroffen werden. Ein durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 1,86 Promille. Dem Fahrradfahrer musste anschließend eine Blutprobe entnommen werden. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet

Elsfleth: Lichtzeichenanlage durch flüchtigen Fahrzeugführer beschädigt

Am 28.01.2023, gegen 10:00 Uhr, wurde dem PK Brake eine Beschädigung an der Lichtzeichenanlage im Kreuzungsbereich der Oberrege (B212) / Wurpstraße in Elsfleth gemeldet.

Vor Ort wurde beim Ampelmast am rechten Fahrbahnrand der Oberrege in Fahrtrichtung Süden gesehen ein Schaden an der Beleuchtungseinrichtung, unmittelbar hinter der Einmündung Wurpstraße festgestellt. Bruchstücke lagen noch auf der Fahrbahn. Auf Grund der Gesamtumstände liegt eine Verursachung durch ein größeres Fahrzeug (evtl. LKW) nahe. Der unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und ermöglichte nicht die Feststellung seiner Personalien. Die Schadenshöhe kann bislang noch nicht genau beziffert werden. Der genaue Unfallzeitpunkt ist ebenso noch nicht geklärt. Ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet.

Mögliche Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Brake unter 04401/9350

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell