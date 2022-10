Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Polizei Wildeshausen: Verkehrsunfall mit E-Scooter +++ Verkehrsunfall mit fünf teils schwer verletzten Personen

Delmenhorst (ots)

Verkehrsunfall mit E-Scooter

Wildeshausen - Am Freitag, 14.10.2022, gegen 13:30 Uhr kam es auf dem Westring in Wildeshausen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem sogenannten E-Scooter. Eine 59-jährige aus Grefrath beabsichtigte mit ihrem Pkw von einem Grundstück auf den Westring aufzufahren. Dabei übersah sie eine 53-jährige Wildeshauserin, die mit ihrem E-Scooter den Radweg in falscher Richtung befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde die 53-Jährige leicht verletzt und durch den Rettungsdienst vorsorglich in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Der entstandene Schaden liegt schätzungsweise im mittleren dreistelligen Bereich. Die Fahrerin des Pkw erwartet nun ein Ermittlungsverfahren bezüglich einer fahrlässigen Körperverletzung. Die E-Scooter-Fahrerin muss sich wegen der Nutzung der falschen Fahrbahnseite verantworten.

Verkehrsunfall mit fünf teils schwer verletzten Personen

Kirchseelte - Am Freitag, 14.10.2022, gegen 15:55 Uhr befuhr ein 26-jähriger Bassumer mit einem Mercedes Sprinter den Bremer Weg in Fahrtrichtung Dorfstraße. An der Kreuzung zur Straße 'Im Grünen Winkel' übersah der Fahrzeugführer einen von links kommenden und bevorrechtigten Renault Megane. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Kraftfahrzeuge, infolgedessen beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren. Durch den Zusammenstoß wurde der 26-jährige Fahrer aus Bassum und sein 31-jähriger Beifahrer schwer verletzt. Die 32-jährige Kirchseelterin wurde als Fahrerin des Renault Megane sowie ihre beiden 6 und 2 Jahre alten Kinder auf der Rücksitzbank zum Glück nur leicht verletzt. Der 33-jährige Beifahrer blieb augenscheinlich unverletzt. Der Unfallschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell