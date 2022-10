POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Pkw bei Unfall in Hude beschädigt +++ Verursacher entfernt sich +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots) - Bislang unbekannte Personen haben einen Zigarettenautomaten in der Groninger Straße in Delmenhorst aufgebrochen und Zigarettenschachteln entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen. In der Zeit von Dienstag, 04. Oktober 2022, 18:00 Uhr, bis Mittwoch, 05. Oktober 2022, 07:15 Uhr, hebelten sie den Automaten, der in Höhe der Enscheder ...

mehr