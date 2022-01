Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall in der Gemeinde Großenkneten mit Sachschaden +++ keine Verletzten

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 22. Januar 2022, gegen 21:05 Uhr, kam es in der Straße 'An der Bahn' in der Gemeinde Großenkneten zu einem Verkehrsunfall ohne verletzte Personen. Ein 41-jähriger Fahrzeugführer verlor im Kurvenbereich der Straße 'Zum Breitenstrohe' in Fahrtrichtung Huntlosen die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort befindlichen Verkehrsschild sowie mit einem Haltestellenhäuschen. Im weiteren Verlauf schleuderte das Fahrzeug in einen Seitengraben und kam dort zum Stillstand. Der Pkw-Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Der Opel wurde durch die Kollision beschädigt und war nicht mehr fahrbereit. Im späteren Verlauf wurde das Fahrzeug geborgen und abgeschleppt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf circa 5000 Euro geschätzt. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

