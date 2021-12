Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfallflucht auf der A1 im Bereich der Gemeinde Lohne +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 9. Dezember 2021, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Osnabrück in einem Baustellenbereich auf Höhe der Ausfahrt Lohne/Dinklage.

Gegen 6:45 Uhr wurde der Polizei an der genannten Örtlichkeit eine Gefahrenstelle durch auf der Fahrbahn liegende Warnbaken gemeldet. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer muss die Warnbaken zuvor umgefahren und sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben.

Bevor die eingesetzten Beamten an der Einsatzörtlichkeit eintrafen, überfuhr ein 49-jähriger Pkw-Fahrer aus Cappeln die auf der Fahrbahn befindlichen Gegenstände. Dabei entstand an seinem Mercedes ein Sachschaden in Höhe von etwa 7.500 Euro.

Die Autobahnpolizei Ahlhorn sucht im Rahmen der Ermittlungen nach Hinweisen auf den flüchtigen Unfallverursacher. Diese werden telefonisch unter der Nummer 04435/9316-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell