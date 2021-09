Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Ohne Versicherungsschutz und ohne gültige Fahrerlaubnis in Großenkneten unterwegs

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 25. September 2021, gegen 01:30 Uhr, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn einen BMW Geländewagen in Großenkneten. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass für das Fahrzeug keine Pflichtversicherung mehr bestand. Die Kennzeichen wurden daraufhin entsiegelt und die Zulassungsbescheinigung sichergestellt. Zudem konnte der 23-jährige Fahrer lediglich einen Führerschein aus Moldawien vorzeigen. Dieser hatte seine Gültigkeit aber bereits verloren, da der Mann schon länger in Deutschland wohnhaft war. Die Weiterfahrt wurde dem Mann untersagt und Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

