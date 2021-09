Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person in Hatten

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 12. September 2021, befuhr eine 22-jährige Fahrzeugführerin aus der Gemeinde Hatten gegen 13:40 Uhr mit einem Pkw den Grenzweg in Richtung Borchersweg. Beim Überqueren der Hatter Landstraße übersah sie den bevorrechtigen Pkw eines 60jährigen Fahrzeugführers aus Wildeshausen, der die Hatter Landstraße in Richtung Kirchhatten befuhr. Durch den Zusammenprall wurde der Pkw der 22-Jährigen gegen eine Hauswand geschleudert. Die 22 Jährige wurde leicht verletzt durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren.

Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit. Die Schadenshöhe an den Fahrzeugen und dem Haus wurden auf etwa 52.000 Euro geschätzt.

