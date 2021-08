Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis auf der B75 im Bereich der Stadt Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn kontrollierten am Freitag, 6. August 2021, gegen 9:45 Uhr, einen Pkw, an dem Ausfuhrkennzeichen angebracht waren. Dazu wurde der Pkw in einem Gewerbegebiet im Bereich der Anschlussstelle Stickgras gestoppt.

Der männliche Fahrer händigte dabei die Fahrzeugpapiere, eine rumänische Identitätskarte und einen irischen Führerschein aus. Bei näherer Inaugenscheinnahme stellte sich der Führerschein als Totalfälschung dar. Der 23-jährige Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Gegen ihn wurde unter anderem ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung eingeleitet. Den Führerschein beschlagnahmten die Beamten. Da sich der 23-Jährige wenig einsichtig zeigte, wurden die Fahrzeugschlüssel zur Verhinderung der Weiterfahrt sichergestellt.

Außerdem nahmen die Beamten Kontakt zur Staatsanwaltschaft Oldenburg auf. Nach Schilderung des Sachverhalts ordnete der zuständige Staatsanwalt die Festnahme des Beschuldigten an. Er wurde im sogenannten beschleunigten Verfahren am Samstag, 7. August 2021, einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl und setzte den Termin für die Hauptverhandlung auf Freitag, 13. August 2021, fest.

