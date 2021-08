Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit verletzter Person auf der Autobahn 28 in der Gemeinde Hatten

Delmenhorst (ots)

Am Samstag, 31. Juli 2021, gegen 22:45 Uhr, befuhr ein 41-jähriger Delmenhorster mit seinem Pkw die A28 in Fahrtrichtung Dreieck Stuhr.

Im Bereich der Gemeinde Hatten geriet er auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach in der Böschung abseits der Fahrbahn liegen. Der Fahrzeugführer konnte sich aus dem Pkw nicht selbst befreien so dass die Freiwillige Feuerwehr Altmoorhausen zur Rettung des Fahrzeugführers ausrücken musste. Aufgrund seiner Verletzungen wurde er von der Besatzung eines Rettungswagens in ein Krankenhaus gefahren.

Der Pkw wurde abgeschleppt, es entstand ein Gesamtschaden von ca. 5.000 Euro.

