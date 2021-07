Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Angetrunkener Pkw-Fahrer in Elsfleth kontrolliert +++ Mehrere Verstöße festgestellt

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 27. Juli 2021, um 23:50 Uhr, wurde durch die Besatzung eines Streifenwagens der Polizei Brake ein Pkw in Elsfleth kontrolliert.

Die Beamten stoppten den 40-jährigen Mann in seinem VW in Höhe einer Tankstelle in der Straße 'Oberrege'. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit stellten sie eine Atemalkoholkonzentration von 0,64 Promille fest.

Im weiteren Verlauf der Kontrolle konnte zudem ermittelt werden, dass der 40-jährige Oldenburger nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, das von ihm geführte Fahrzeug nicht zugelassen war und die am VW angebrachten Kennzeichen als gestohlen galten.

Daraufhin wurde gegen den 40-Jährigen ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, der Urkundenfälschung, des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungs- und Kraftfahrzeugsteuergesetz sowie des Verdachts des Kennzeichendiebstahls eingeleitet. Aufgrund seiner Alkoholisierung leiteten die Beamten zudem ein Bußgeldverfahren ein.

