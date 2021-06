Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Trunkenheit im Verkehr in Brake

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 20. Juni 2021, fiel einer Streifenwagenbesatzung in der Kirchenstraße in Brake gegen 3:30 Uhr ein 24-jähriger Fahrradfahrer aus Brake auf, der die Fahrbahn in starken Schlangenlinien befuhr.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Alkoholbeeinflussung von 1,98 Promille.

Ein Arzt entnahm dem Fahrradfahrer in der Folge eine Blutprobe. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt.

Gegen den 24-Jährigen wurde ein Strafverfahren, aufgrund der Trunkenheit im Verkehr, eingeleitet.

