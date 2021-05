Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einschleichdiebstahl in Brake +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 20. Mai 2021, ereignete sich gegen 16:10 Uhr ein sogenannter Einschleichdiebstahl in der Eichenstraße in Brake.

Eine 78-jährige Dame hielt sich in ihrem rückwärtig gelegenen Garten auf. Von einer angrenzenden Straße aus, wurde sie von einem Mann in Begleitung eines circa 8 bis 10 Jahre alten Jungen in ein Gespräch verwickelt.

Der Mann wurde wie folgt beschrieben:

- 170-175cm groß

- gepflegte Erscheinung

- sportlich, schlanke Figur

- kurzes, schwarzes, volles Haar

Etwa zehn Minuten zuvor war der Bewohnerin ein schwarzer Pkw in der Ostpreußenstraße aufgefallen. Bei diesem handelte es sich augenscheinlich um ein Fahrzeug der Marke BMW, neueren Baujahres, welcher mit zwei männlichen Personen besetzt war.

Als die Bewohnerin später ihr Haus betrat, bemerkte sie zunächst geöffnete Türen und anschließend das Fehlen von Schmuck. Vermutlich betrat eine weitere, unbekannte Person das Haus während die 78-Jährige in das Gespräch verwickelt wurde und entwendete den Schmuck.

Der Wert der entwendeten Gegenstände kann noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Umständen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Brake, unter der Telefonnummer 04401/9350, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell