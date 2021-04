Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Mit gefälschtem Führerschein unterwegs (Bakum)

Delmenhorst (ots)

Bakum. Nach einer erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitung haben Polizeibeamte am Montagabend gegen 23.10 Uhr einen Kleintransporter auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Bakum angehalten und kontrolliert. Der Fahrer war in Richtung Osnabrück unterwegs und überschritt die in der dortigen Baustelle zulässige Höchstgeschwindigkeit um 36 km/h. Während der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass es sich bei dem vorgelegten Führerschein des 45-jährigen portugiesischen Fahrzeugführers aus Hamburg um eine Fälschung handelt. Die Polizisten stellten diese sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis ein. Weiterfahren durfte der 45-Jährige nicht.

