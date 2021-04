Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Delmenhorst: Unbekannter verursacht Unfall

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst. Am Montagmittag ist es gegen 13 Uhr in der Richtstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 64-jähriger Pkw-Fahrer aus Weyhe wartete vor einer Ampel auf Höhe der Stedinger Straße als ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer rückwärts aus einem Grundstück fuhr. Hierbei streifte er das Fahrzeug des Mannes aus Weyhe und verließ umgehend den Unfallort. Er verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Wer den Unfall beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei Delmenhorst unter 04221-15590.

