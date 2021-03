Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Bis zu 250 Teilnehmende bei Trauerkundgebung in Delmenhorst +++ Keine besonderen Vorkommnisse

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 17. März 2021, fand in den frühen Abendstunden eine Trauerkundgebung des "Bündnis in Erinnerung an Qosay" im Delmenhorster Wollepark statt.

Zwischenzeitlich versammelten sich in diesem Zusammenhang bis zu 250 Personen auf der Grünfläche im Wollepark. Neben Rede- und Musikbeiträgen wurden auch Transparente gezeigt sowie Blumen und Kerzen niedergelegt.

Ein störungsfreier Ablauf der Trauerkundgebung wurde durch Kräfte der Zentralen Polizeidirektion Oldenburg sowie der Polizeiinspektion Delmenhorst Oldenburg/-Land/Wesermarsch gewährleistet.

Es gab weder größere Beeinträchtigungen des Individual- und Personennahverkehrs noch nennenswerte Verstöße gegen die Corona-Verordnung. Auch die An- und Abreise der Teilnehmenden verlief ohne besondere Vorkommnisse.

Die Veranstaltung wurde gegen 18:50 Uhr beendet.

