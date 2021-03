Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall in Nordenham - Blexen

Delmenhorst (ots)

Glück im Unglück hatten ein 20-jähriger Pkw-Fahrer sowie seine 51-jährige Beifahrerin in Nordenham.

Am Dienstag, 16. März 2021, befuhr der 20-Jährige aus Nordenham mit seinem Pkw VW die Bundesstraße 212 in Richtung Rahden. Kurz hinter der Kreuzung B212/Lange Straße kam er aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Gegenlenken verlor er die Kontrolle über seinen Pkw und schleuderte über die Bundesstraße hinweg in einen gegenüberliegenden Straßengraben.

Weder er noch seine 51-jährige Beifahrerin wurden verletzt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

