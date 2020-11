Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Eine Person bei Verkehrsunfall auf der A1 in der Gemeinde Wildeshausen schwer verletzt +++ Zeugen gesucht

DelmenhorstDelmenhorst (ots)

Ein 32-Jähriger Fahrer eines Autokrans aus Wildeshausen fuhr am Montag, 9. November 2020, 05:20 Uhr, an der Anschlussstelle Wildeshausen-Nord auf die A 1 in Richtung Bremen auf. Dahinter folgte ein bislang unbekannter Pkw, der direkt vom Beschleunigungsstreifen auf den Überholfahrstreifen zog, ohne auf einen dort mit hoher Geschwindigkeit fahrenden Pkw Mercedes eines 54-Jährigem aus dem Kreis Mettmann zu achten.

Der 54-Jährige wich dem kreuzendem Pkw aus, zog nach rechts und stieß mit dem Autokran zusammen. Anschließend kollidierte der Mercedes mit der Seitenplanke, wo er zum Stehen kam. Dabei wurde der 54-Jährige schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der bislang unbekannte Unfallverursacher hielt kurz an der Unfallstelle an und entfernte sich anschließend. Es handelte sich vermutlich um einen dunkelblauen Pkw mit Kennzeichenfragment ROW - ?. Der Sachschaden wurde auf 70.000 Euro geschätzt.

Die A 1 in Richtung Bremen wurde halbseitig gesperrt. Es entstand ein Stau von etwa drei Kilometern Länge. Um 07:35 Uhr konnte der Verkehr wieder freigegeben werden.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04435/9316-0 mit der Autobahnpolizei Ahlhorn in Verbindung zu setzen.

